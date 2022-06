Nouvelle ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna est arrivée à Kiev. Le président français a débarqué sur le territoire ukrainien avec ses homologues italien et allemand pour "adresser un message d’unité européenne et de soutien à Kiev, à la fois pour le présent et pour l’avenir”.

Interrogée par BFM TV sur le climat actuel dans cette région frappée par la guerre, la ministre s'en allait d'un simple. "Magnifique, il fait beau !", avant de comprendre le sens réel de la question et de se reprendre. "C’est une journée très importante pour l’Ukraine, pour l’Europe, pour la stabilité du monde”.