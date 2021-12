Après avoir passé plusieurs mois au Canada et être revenue en Belgique et en France pour voir ses proches en compagnie de son compagnon Henri PFR, la Youtubeuse EnjoyPhoenix est partie quelques jours au ski. Il semblerait toutefois que tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour la jeune femme de 26 ans. En effet, dans sa story Instagram, la Parisienne a indiqué avoir vécu un véritable cauchemar sur les pistes de la station de ski située en Suisse.

"Je suis trau-ma-ti-sée", indique Enjoy Phoenix à ses nombreux followers via avec une photo de son visage et un émoticone qui se mouche.

© INSTAGRAM

Elle raconte ensuite : "Après m'être mangé la gueule une quarantaine de fois sur la piste bleue (...) On s'est fait surprendre par la nuit qui est tombée ultra vite".

© INSTAGRAM

Perdus, les deux tourtereaux ont alors été sauvés par des pisteurs qui.... fermaient la piste. "Les pisteurs fermaient la piste quand ils nous ont trouvés en train de faire du chasse-neige pour descendre, donc j'ai fini en luge".

© INSTAGRAM

Blessée de partout suite à ses nombreuses chutes, la copine du DJ Henri PFR se souviendra de cette journée au ski. "Et voilà comment on a terminé l'après-midi parce que je me suis éclatée les genoux et que je savais plus descendre dans le noir avec mon niveau de moule", dit-elle pour conclure.

Son aventure sur les pistes n'est toutefois pas terminée puisque ce mardi, la Youtubeuse est retournée sur la piste qu'elle n'avait pas su descendre la veille... Et elle a finalement réussi. Une histoire qui se termine bien, heureusement !