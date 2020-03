Emmanuel Macron a pris la parole face aux Français sur l'épidémie de coronavirus jeudi soir. Au-delà des annonces du chef de l'Etat, les sous-titres ont amusé bon nombre de téléspectateurs.

Jeudi soir, Emmanuel Macron s'est adressé au peuple français pour leur annoncer les décisions prises par rapport au coronavirus qui sévit partout dans le monde. C'est donc une conférence de presse historique et grave qui a été donnée sur les chaînes télé françaises aux alentours de 20h. L'heure est grave mais la scène prête plutôt à... sourire !

En effet, lors de l'allocution du président de la République, des sous-titres apparaissaient à l'écran. Retranscrits en direct, ceux-ci ont bien eu du mal à suivre la cadence du discrous d'Emmanuel Macron.

La toile n'a, évidemment, pas manqué de détourner cette situation afin de prendre cela avec un peu plus de recul et beaucoup de second degré.