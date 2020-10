Humoriste de l’émission, Kody est arrivé sur le plateau déguisé en Karl Lagerfeld, petit chien en peluche dans la main. Après avoir fait référence à Choupette, la chatte héritière de la fortune du créateur de mode allemand, le comédien belge a lancé une vanne qui a reçu un accueil plutôt mitigé. " Ce petit toutou attend depuis quelques années de toucher l’héritage de son maître, il pensait le toucher cette semaine mais ce n’est pas possible. Son maître est increvable !" , dit-il avant de préciser qu’il parlait de Michel Drucker, animateur emblématique du PAF qui vient de se faire opérer du cœur. Gêné par la blague de Kody, Laurent Ruquier en a profité pour saluer son collègue "Oh mais non ! Michel, on t’embrasse ! Reviens-nous vite !"