L'épisode d'hier soir marquait le moment où les agriculteurs entraient dans le quotidien de leurs prétendantes. Jean-Claude s’est donc ainsi retrouvé dans les Landes, chez Yolanda. Mais cette dernière lui avait aussi et surtout réservé une petite surprise: un week-end intime à Antibes. Les deux candidats se sont alors laissés aller à un bain de minuit dans un jacuzzi. Et qui dit bain de minuit, dit: laissons tomber le maillot. Sauf que l'effet romantique fut tout autre pour Yolanda. S'il a tenté de garder son essuie jusqu'au dernier moment, Jean-Claude ne s'attendait pas à glisser sur le rebord du bain à bulles et se retrouver ensuite, nu comme un ver, et les quatre fers en l'air. Une chute mémorable (ou qui entrera dans les annales, c'est selon), où les deux tourtereaux étaient hilares face à la situation aussi coquine que comique.

Bref, une scène déjà cul-te et abondamment relayée sur Twitter, notamment.