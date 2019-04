Les fans de Game of Thrones sont ulcérés.

En pleine effervescence autour de l’ultime saison de la série événement, le musée de cire de Dublin a voulu se mettre à la page. Mais il aurait peut-être mieux fait de s’abstenir… La version en cire de Daenerys Targaryen, alias l’actrice Emilia Clarke, proposée par le National Wax Museum Plus d’Irlande - lieu de certains tournages de Game of Thrones - pique aux yeux.

Et pour cause, la mère des dragons est tout sauf à son avantage. Il ne reste plus qu’à la Khaleesi de sortir un Dracarys, histoire de brûler tout ça.