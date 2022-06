Souvent critiqué sur les prix exorbitants de ses pizzas, le richissime patron s'en est pris à la pizza napolitaine. C'est la déesse des pizzas et elle est très populaire dans la région. Elle est composée tout simplement de tomates, mozzarella et de quelques feuilles de basilic avec parfois des garnitures comme des olives ou des anchois. Et le plus beau dans tout cela, c'est que ces pizzas qui font la fierté de la région sont vendues à seulement trois ou quatre euros.

Patrimoine mondial de l'UNESCO La napolitaine est depuis 2017 classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'art de la fabriquer de manière artisanale dans le goût des traditions, fait de cette pizza un trésor à protéger et à ne pas toucher. Mais l'extravagant et provocateur Flavio Briatore s'est mis à comparer la Napolitaine de "brique de pâte avec une flaque de tomates", une sortie qui ne laissent pas Naples de marbre. L'association des pizzaïolos de Naples qualifie ces propos "d'une trahison de l'héritage de la pizza". Une guerre de la pizza dans la cité campanienne... Affaire à suivre!