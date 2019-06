Cet étudiant de 23 ans, en pleine période d'examens, est venu égayer une période studieuse: "Ça fait évidemment plaisir", nous raconte-t-il après avoir récupéré la somme de 9.604,88€ grâce à une mise de deux euros sur avec BetFirst.

"Je ne joue pas souvent, mais temps en temps, je place des paris, surtout sur le foot", nous confie l'heureux gagnant. "Ici, j'avais joué une combinaison de matches de foot et un de basket, en NBA, avec certaines rencontres risquées et d'autres beaucoup moins." Pour empocher cette somme, le coefficient en multipliant les cotes atteignait donc plus de 4.800. Autant dire que voir tous les pronostics s'avérer relève d'un beau coup de chance !

Une réussite qui tombe à quelques jours à peine de son anniversaire. De quoi certainement s'offrir un beau cadeau. Et le grand gagnant du jour a déjà son idée: "Je vais m'offrir un gros voyage !"

© D.R.



Pariez sur le sport avec BetFIRST.