On ne badine pas avec la politesse sur le plateau de l'émission les Z'Amours et cela s'est ressenti ce mercredi sur le plateau ! Alors que plusieurs questions défilaient, un candidat en a eu marre des mauvaises réponses à répétition de sa femme et il a décidé de lui dire tout haut sa façon de penser. Une phrase qui a eu le don de choquer sur le plateau et à laquelle Bruno Guillon n'a pas hésité à réagir, demandant à ce candidat de s'excuser.

"A l'époque de votre rencontre, à quelle reine votre chérie aurait pu vous comparer. Marie-Antoinette, frivole et dépensière ? Sissi l'impératrice, fragile et solitaire ? Ou Cléopâtre, séductrice et ambitieuse ?", a questionné Bruno Guillon aux candidates du jour. Alors que Marie pensait qu'elle était "ambitieuse", son compagnon, Thierry, la trouvait plutôt "frivole". "Pffffff, non mais t'es nulle à chier", a lâché ce dernier sous l'étonnement et les quelques rires du plateau.

"Thierry, alors là le respect, il vient de sortir du plateau, on va le faire revenir. Puis vous allez vous excuser, on ne parle pas comme ça à une femme. S'il vous plaît", a rétorqué de suite Bruno Guillon, qui aura ensuite vu le candidat s'excuser et embrasser sa compagne.