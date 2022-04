C'est ce qu'on appelle avoir de la chance ! LaQuedra Edwards se trouvait au distibuteur automatique d'un supermarché de Tarzana, près de Los Angeles, pour acheter des tickets à gratter pour une somme de 40 dollars.

Mais lors de son achat, un passant l'a bousculée. L'achat d'un ticket qu'elle ne souhaitait pas a été validé. “Il m’a bousculé, mais a poursuivi sa route sans rien dire", pestait-elle. "C'était un type vraiment grossier".

Dans ce genre de situation, on est plus souvent énervé de ne pas avoir misé son argent sur le ticket que l'on souhaitait. Sauf que pour cette américaine, ce fut plutôt une réussite ! En effet, grâce à cela, elle a remporté la somme de 10 millions de dollars, soit plus de 9,1 millions d'euros.

C'est en rentrant dans sa voiture qu'elle s'est rendue compte de la somme qu'elle avait gagnée. “Je n’en croyais pas mes yeux. J’ai conduit sur l’autoroute, mais j’ai continué à regarder le montant. J’ai failli avoir un accident. Je me suis arrêtée et j’ai scanné le ticket à nouveau avec l’application, juste pour être sûre. Ça ne peut pas arriver, n’est-ce pas?”, a-t-elle confié à la chaîne de télévision américaine KKTV.

La loterie américaine a récemment validé son gain. LaQuedra Edwards avait sa demande de paiement depuis novembre 2021. La voilà enfin soulagée, car depuis plusieurs mois elle se vantait de son gain: “Je n’arrêtais pas de crier que j’étais enfin riche”.