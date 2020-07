Qui n‘a pas envie de décrocher le maximum de gains lors des jeux de casino ? Les jeux sur betFIRST Casino ne sont pas seulement de qualité, mais certains réservent aux joueurs des Jackpots. Une somme coquette est alors à portée de main pour chaque jeu. Détails.

La catégorie Jackpot sur betFIRST Casino

betFIRST Casino vient de créer une nouvelle catégorie de jeux dénommée « Jackpot ». Tous les jeux de casino proposant des jackpots sont regroupés dans cette catégorie. En effet, ce mode de gains attire de plus en plus d‘adeptes. C‘est tout à fait logique, vu qu‘il permet non seulement d‘avoir plus de suspens et de fun, mais il augmente aussi la chance des joueurs d‘obtenir une somme d‘argent colossale.

Les différentes sortes de Jackpots

La plupart des amateurs de jeux de hasard jouent pour gagner le gros lot. Il existe deux grands types de Jackpots : le jackpot fixe et le jackpot progressif. Comme son nom l’indique, le jackpot fixe offre un gain maximal constant ou prédéfini, indépendamment de la hauteur de la mise. Ainsi, quelle que soit la quantité de mise effectuée par le joueur, le jackpot fixe n’augmente pas. C’est ici que le jackpot dit progressif se démarque. La particularité de ce type de jackpot réside dans le montant exceptionnel des gains que le joueur peut décrocher. Le jackpot progressif croit selon :

· Le nombre de joueurs ;

· Les mises effectuées par les joueurs.

Le jackpot progressif concerne donc ceux qui sont à la recherche de gros gains. En effet, une petite mise peut permettre aux joueurs de repartir avec une cagnotte faramineuse.

Des jeux compatibles avec tous les supports

Les jeux proposés sur betFIRST Casino ont tous leur propre jackpot. Comme ils sont disponibles en ligne, les joueurs n’ont besoin que d’une connexion Internet et de se rendre sur le site de betFIRST Casino pour se divertir. Mais les jeux sont aussi accessibles sur tous les types de supports. Pour jouer, il est ainsi possible de se servir d’un smartphone, d’un PC ou d’une tablette. Les joueurs peuvent donc s’adonner à leurs divertissements favoris où qu’ils soient.

Quelques exemples de jeux Jackpot sur betFIRST Casino

Il existe actuellement une dizaine de jeux environ dans la catégorie Jackpot sur betFIRST Casino. Parmi eux, on trouve :

· Mega Wheels ;

· Pure ;

· Parasol Beach ;

· 24K Mystery ;

· Super Lucky 7.

Il ne s’agit là que de quelques exemples, mais il suffit de se rendre sur le site pour connaître tous les jeux proposés. Ceux qui sont amateurs de machines à sous seront ravis de découvrir sur la page de jeux de jackpot de betFIRST Casino divers jeux édités par des fournisseurs de renom tels que iSoftBet et Gaming1. Mais ceux qui aiment les jeux de dés pourront également profiter d’une variété de jeux de qualité.



