"Cessez d’être spectateurs, rejoignez le gang !" , enjoint la bande-annonce de La Casa de Papel : The Experience-Paris.

La série espagnole phénomène, dont la saison 4 démarre le 3 avril sur Netflix, devient aussi un escape game du côté de Paris, Madrid et Sao Paulo. De quoi passer de la fiction à la réalité. Accessible à partir du mois d’avril, le jeu durera une heure trente et consistera à vivre une expérience au sein de la véritable Monnaie de Paris, par exemple. Le lieu fait forcément référence au célèbre braquage de la fabrique de la monnaie espagnole des deux premières saisons. Le concept semble en tout cas faire fureur. Plus de 40 000 personnes sont déjà inscrites sur la liste d’attente