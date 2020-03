Inventé par le comédien français Noam Cartozo, la parodie a déjà été suivie par plus d'un million de personnes. "Un succès fou! n'en revient pas celui qui est aussi réalisateur. Au fur et à mesure des jours, deux équipes se sont même créées avec ses voisins de balcon, à savoir les numéros pairs et les numéros impairs de sa rue. Ou quand une idée amuse autant ses voisins que les internautes.

Les questions (pour un balcon) tournent autour de la culture générale. De "Qui a écrit le Père Goriot" (Balzac) à "comment s'appellent les neveux de Donald Duck?" (Riri, Fifi et Loulou) en passant par "quel jeu de France 2 a fêté ses 30 ans cette année?" Fort Boyard".

Le cadeau pour le vainqueur? "Un lot de 20 rouleaux de PQ"

"Je me suis sur mon 31, vous avez-vu? lance Noam Cartozo à ses voisins, vêtu de son smoking et avant de brandir le cadeau promis au vainqueur. "Alors aujourd'hui, le gagnant repartira avec... un lot de 20 rouleaux de PQ!"

Hier soir, c'était l'équipe des impairs (une nouvelle fois) qui repartait triomphante et Noam Cartozo de rappeler que "les gagnants doivent payer l'apéro à la fin du confinement!"

Pour le suivre, chaque soir à 20h, en live depuis son balcon? Rendez-vous sur sa page Instagram (@noamcartozo) avec le hashtag #QuestionsPourUnBalcon ou #QPUB.