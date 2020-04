Vous aimez vous amuser et gagner des sous en même temps ? N’attendez plus et tentez votre chance en jouant aux dice slots. À la fois divertissants et passionnants, ces jeux de machines à sous à dés peuvent vous rapporter gros. C’est ce qui fait leur grande popularité partout à travers le monde, et les joueurs en ligne belges n’ont pas tardé à le suivre.

Les jeux dice slots en ligne, qu’est-ce que c’est ?

Les jeux de machines à sous à dés, ou plus communément appelés les dice slots, sont des types de machines à sous des casinos, mais avec des dés. Pour faire simple, vous connaissez les machines à sous à fruits (récemment il y a d’autres symboles) ? Eh bien, c’est la même chose, mais à la place des fruits, vous avez des dés.

Ce qui est intéressant avec les dice slots, c’est que vous avez la tension et l’excitation des machines à sous, combinés avec le facteur chance des dés. Cela donne un cocktail explosif que tout le monde aime, surtout les joueurs en quête de sensation forte. De plus, il existe plusieurs thèmes et plusieurs variantes de dice slots. Il y en a pour tous les goûts.

Comment jouer aux dice slots en ligne ?

Les jeux dice slots sont très faciles et permettent de gagner gros rapidement. Bien que les machines à sous à dés sont assez variées et que chaque jeu est unique en son genre, le fonctionnement est plus ou moins pareil.

En somme, les dice slots se présentent de la même manière, à savoir qu’ils possèdent entre trois à cinq rouleaux et entre trois à cinq rangées. C’est là que figurent les dés qui possèdent différents symboles. Ces derniers peuvent former des combinaisons gagnantes après avoir fait tourner les rouleaux. Une combinaison gagnante vous fait remporter un prix.

Il faut savoir qu’un jeu dice slot n’est pas un long fleuve tranquille, c’est un jeu qui ne manque pas de piquant. Il y a des symboles qui permettent de gagner plus. Vous avez aussi la possibilité de gagner des bonus ou des tours gratuits. Ces jeux réservent des surprises qui sont sûres de plaire à beaucoup.

Les 3 meilleurs jeux dice slots

· Le Mega Wheels

Un jeu dice très apprécié, le Mega Wheels est un jeu de dés qui est à la fois simple, mais rémunérateur. Avec un graphisme épuré, il reprend le style visuel des casinos d’avant, et cette simplicité plaît énormément. Le grand plus pour le Mega Wheels ? C’est que vous pouvez gagner des tours bonus, des points bonus et le jackpot aisément.

· Infinity Dice

Sûrement l’un des meilleurs jeux dice slots ! Pour toucher le pactole, armez-vous de courage et lancez les dés, si la chance est de la partie, vous obtenez le meilleur résultat et le tour est joué ! Infinity Dice, c’est la simplicité et ça plaît. Pour amasser encore plus, sachez que le jeu propose un jeu bonus que vous pouvez débloquer si vous parvenez à aligner trois bonus infinity.

· 24K Mystery

Le 24K Mystery est bien connu pour ses jackpots, car à tout moment vous pouvez gagner pas moins de 3 jackpots, n’est-ce pas tentant ? De plus, leurs prix ne cessent d’augmenter, et vous pouvez tous les remporter en une seule fois. Le gros lot peut même aller jusqu’à 25 000 €.

Découvrez les meilleurs dice slots sur le site de jeux de casino en ligne betFIRST. Vivez une expérience unique et gagner le gros lot tout en s’amusant.