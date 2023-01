Comme le relaie Actu Oise et Oise Hebdo, la police a été forcée d’intervenir pour résoudre un petit conflit entre voisins. En effet, un couple de Laigneville se montrerait trop bruyant lors de ses ébats.

Agacés, leurs voisins ont tenté de les raisonner pour être plus tranquilles. Mais sans succès. Face au problème, qui se répétait, les plaignants se sont donc tournés vers la police.

Christophe Dietrich, maire de la commune, évoquait ce problème dans les colonnes des médias locaux : “Je comprends que les voisins en aient un peu assez d’entendre crier toutes les nuits. D’autant que visiblement le couple, qui doit être très amoureux et très en forme, tape même dans les murs. Un de mes policiers a rencontré le couple et lui a demandé de calmer ses ardeurs, ou du moins d’être plus discret”, confie-t-il, lui qui regrette cependant que les habitants de ce même immeuble n’aient pas su régler le problème entre eux.