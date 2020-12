Alix réplique dans une story

Actuellement en vacances en Guadeloupe avec Mathieu, un autre candidat de Koh-Lanta qui figurait dans son équipe, et dont elle fut très triste de le voir quitter l'aventure, Alix semble profiter de la vie sur le bord de la piscine de son hôtel. L'idylle entre les deux ex-candidats n'est pas encore officielle mais tout porte à y croire. Samedi dernier elle a publié une photo prise par Mathieu et sur laquelle la sudiste figure en maillot de bain, de dos et le tout en bombant les fesses. Il n'en fallait pas moins pour enclencher la colère et la déception de certains de ses fans qui ont trouvé le cliché vulgaire. "”, "tels étaient les réponses en commentaire de sa publication.

Face à ses commentaires Alix a décidé de réagir en story en publiant ce message : “Je suis outrée de tant de conneries. Pour ceux qui sont outrés par ma photo, vaut mieux pas qu'on se croise sur la plage alors, parce que sur la plage, je suis en maillot de bain aussi, donc ça risque de poser problème pour la 'vulgarité'”.

Elle a ensuite décidé de partager une photo d'elle pleine d'autodérision sur laquelle on peut la voir grimaçante, histoire de montrer qu'elle n'a pas peur se dévoiler sous un aspect beaucoup moins valorisant.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'une candidate de Koh Lanta fait parler d'elle au niveau de son fessier puisque Ines avait également suscité la polémique à ce sujet lors de l'édition précédente.