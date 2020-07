Brigitte Lahaie revient "Une dernière fois" au porno à 64 ans © AVPRESS Sexy P.L.

La nouvelle a surpris. Après 25 ans d’absence dans le registre qui l’a rendue célèbre, Brigitte Lahaie a accepté, à 64 ans, la proposition de la réalisatrice porno-féministe, Olympe de G., de tenir le rôle principal d’ Une dernière fois. "J’ai hésité, parce que je savais que j’avais plus à y perdre qu’à y gagner, a-t-elle déclaré aux Inrockuptibles. Aujourd’hui, ça marche très bien pour moi à la radio et me remettre nue pour tourner des scènes érotiques, au regard de ce que j’avais été dans la splendeur de ma jeunesse, c’était risqué." Ce qui l’a convaincue ? "Le sexe et la mort, ce sont les deux points qui se relient le plus justement. C’est ce qui m’a plu dans le scénario. C’est l’idée de dire : si vous n’avez pas vécu votre vie en étant libre et en vivant vos désirs, vous n’avez pas vécu." D’évidence, elle vit toujours très bien.