Ce week-end, la Toile a été inondée de photos dénudées d’Iggy Azalea réalisées en 2016 pour un magazine et que la rapeuse pensait détruites.

"Je me sens prise de court, embarrassée, violée, en colère, triste et un million d’autres choses", a-t-elle écrit. Elle a évoqué une "bombe nucléaire" qui affecte sa vie privée et ses relations: "Si vous avez jamais été humilié en face de votre famille et des personnes qui comptent pour vous, peut-être pouvez-vous comprendre ce que je vis." Elle a coupé ses réseaux sociaux et promis de traîner l’affaire en justice.