Il sera bientôt indispensable de détenir un diplôme de droit pour suivre l’actualité people.

Cette fois, c’est Katy Perry qui se retrouve dans la tourmente. Un mannequin engagé pour son clip Teenage Dream l’accuse de l’avoir dénudé en public en 2010. "Elle a baissé mon survêtement Adidas et mon caleçon autant qu’elle a pu pour montrer mon pénis à un groupe d’amis masculins et à la foule qui nous entourait. Est-ce que vous imaginez combien je me suis senti gêné et pathétique ?" S’il dénonce les faits aujourd’hui, c’est parce que "notre culture est en train de montrer que les hommes de pouvoir sont pervers, mais les femmes de pouvoir sont tout autant dégoûtantes".