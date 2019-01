La "Casa de Michel", tout simplement...

Phénomène de société débarqué dans le catalogue de Netlix en 2017, la série de braquage hispanique "Casa de Papel" revienda bien, en 2019, pour une troisième saison.

Popularité mondiale oblige, l'oeuvre à suspense n'a pas manqué de provoquer moult détournements. Le dernier en date est insolite, et surtout coquin : le site pornograpique français Jacquie et Michel a confié au studio Elite (rien à voir, ici, avec l'autre série de Netflix qui met en scène Rio, Denver et Alison Parker...) la production d'un long-format porno librement inspiré du cass de la Fábrica Nacional de Moneda, sous les notes de Bella Ciao.

Les codes de la série y sont repris (combinaisons rouges, masques de Dali,...), parfois jusqu'à la caricature (El Professor devient Le Doc). Une bande-annonce, "Safe For Work" et qui ne montre aucun élément charnel, a été diffusée sur les réseaux sociaux par le site. Le film, pour sa part, recevra aussi les "honneurs " d'une diffusion sur Canal+...