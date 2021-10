Leni Klum est la fille du mannequin germano-américain Heidi Klum. A 17 ans, la jeune femme suit déjà les traces de sa mère, avec des apparitions remarquées, comme lors de la dernière Fashion Week de Berlin.

Leni Klum est également déjà apparue en Une de l'édition allemande du magazine Vogue. Pour se rendre compte de sa popularité, un coup d’œil sur les réseaux sociaux suffit également. Elle est déjà suivi par plus d'un million de personnes.

Mais sa dernière photo partagée sur Instagram et prise pour le magazine américain Rollercoaster a fait abondamment réagir. Sur celle-ci, Leni Klum pose avec un blazer noir ouvert, laissant apparaître un sein qu'elle cache avec sa main.

Cela a choqué de nombreux internautes. Dans les commentaires de sa publication, on peut ainsi lire une série de remarques: “C’est légal de partager ça?”, “Elle est bien trop jeune pour ce genre de photo" ou encore “Tu ne devrais pas faire cela à ton âge! Tu es encore si jeune”.

Mais Leni Klum peut également compter sur le soutien de nombreux fans mais également de personnalités du monde du mannequinat. “La photo est superbe et le fait qu’elle ait 17 ou 20 ans n’a aucune importance. Si cela lui plaît et qu’elle se sent bien, tout va bien”, a ainsi défendu le mannequin allemand Stefanie Giesinger.