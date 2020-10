Son prix de base est estimé à 500 000 $ soit près de 425 000 €. " Il est considéré comme le bikini le plus célèbre du monde", a déclaré le californien Brian Chanes, responsable des acquisitions chez Profiles in History. "C’est l’une des scènes les plus mémorables de toute la franchise Bond. Elle a permis de rendre les bikinis plus courants et ça a déclenché tout le phénomène des James Bond girls."

© D.R.