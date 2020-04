La situation devient de plus en plus critique pour la bande à Baba.

Tous les soirs, Cyril Hanouna est aux commandes de "Touche pas à mon poste" sur C8 depuis son salon à cause du confinement.Au travers d'une émission réalisée en visioconférence, ses plus fidèles chroniqueurs n'hésitent pas à donner leur point de vue sur tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Bref, les fans de Baba sont loin d’être dépaysés !

Mercredi, c’est Gilles Verdez qui a fait des siennes durant l’émission. Très en forme, celui qui fait régulièrement polémique n’a pas hésité à relever les défis de Cyril Hanouna. En effet, dès le début du programme, Baba avait demandé à ses chroniqueurs de performer une danse sensuelle devant les caméras pour faire rire les téléspectateurs. Gilles Verdez a pris son rôle très à cœur, trop à cœur même.

Sur le titre de Joe Cocker "You Can Leave You Hat On", Gilles Verdez a tout donné pour vouloir remporter ce défi contre Matthieu Delormeau et Benjamin Castaldi. Celui qui a 55 ans a d'abord commencé à se déshabiller en déboutonnant dans un premier temps, sa chemise. Une fois le haut tombé, Gilles Verdez a retiré son pantalon et a donc fini en caleçon. La suite? Une réprimande de Baba qui semblait trouver assez déplacé ce que son chroniqueur faisait et. à juste titre.

Pas sûr que ce genre de séquence remonte les audience de l'émission qui connaît un flop depuis le début du confinement.