Pour la Saint-Valentin, le site Pornhub a décidé de faire un cadeau à ses visiteurs, en visant surtout les célibataires.

Ce vendredi 14 février, à l'occasion de la Saint-Valentin, Pornhub a décidé de rendre ses vidéos Premium totalement gratuites, et ce durant toute la journée. Le site le plus reconnu en diffusion d'images et de vidéos pour adultes, qui enregistres plus de 115 millions de vues par jour, permettra à ses internautes de visionner toutes les vidéos - celles en accès gratuit et en accès Premium - et ce, sans frais d'abonnement.

Au delà de l'accès aux vidéos payantes, la qualité d'image sera nettement meilleure puisque tous les contenus pourront être visionnés en 4K, alors que le format 1080p est traditionnellement proposé sur la plateforme gratuite.

Pornhub a publié l'information sur son compte Twitter, avec en illustration de cette campagne, l'actrice Asa Akira.