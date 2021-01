Mercredi dernier, un homme de 24 ans a pénétré dans le magasin d'une station-service dans le but de la braquer. Sa cible : un employé, qu'il a menacé de mort à plusieurs reprises si celui-ci ne lui remettait pas le contenu de la caisse.



Pris de panique tant le malfrat était menaçant, l'employé a répondu à ses ordres en lui donnant la totalité de l'argent qui se trouvait dans la caisse enregistreuse de la station-service. Malgré cela, le braqueur a tout de même frappé plusieurs fois au visage le malheureux pompiste qui s'est ensuite réfugié dans l'arrière-boutique pour être en sécurité et prévenir les forces de l'ordre, comme l'indique le site d'informations slovaque noviny.sk.

Rien ne semblait pouvoir arrêter le voleur qui a réussi à suivre l'employé de la station-service dans l'arrière-boutique avec l'espoir de tomber sur le coffre-fort du magasin. Et c'est là que la situation a pris des allures de film à caractère pornographique... En effet, une femme, qui ne travaille pas pour la station-service, est entrée par une porte arrière, avec l'intention de secourir l'employé en détresse de la pompe.

Et pour dissuader le voleur de prendre la poudre d'escampette, celle-ci lui a tout simplement proposé de lui faire une fellation ! Histoire de laisser le temps aux forces de l'ordre d'intervenir, cette femme a bien pris son temps et a réussi son coup puisque la police a retrouvé le malfrat et la dame à moitié nus, couchés sur le sol du bureau.

Dès que la station-service était sécurisée par les policiers, la trentenaire leur aurait directement indiqué "Prenez-le, je n’en peux plus."

Après ce magnifique piège, le malfrat a été placé en garde à vue.