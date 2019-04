Svetlana a très mal encaissé l'infidélité de son petit ami...





Si le programme polémique, désormais animé par Julie Taton, vient de reprendre en France (W9) et en Belgique (Plug RTL), il n'a pas (encore ?) accouché de séquences pimentées dont se repaîssent les (nombreux) téléspectateurs de ce type d'émission. Où, pour rappel, des couples viennent "tester" leur fidélité à l'écran, et la mettre à l'épreuve de tentateurs/tentatrices rémunérés pour faire, si possible, exploser des unions. Ce qui n'est pas le cas dans les autres territoires où la téléréalité sévit...





En Russie, par exemple, le programme est pour le moins animé. Et pour cause : les images des éventuels rapprochements sont visionnées par les couples, en la présence des tentateurs ! L'occasion de faire d'une pierre deux coups pour Svetlana, qui n'a pas encaissé l'infidélité de son petit-ami : après lui avoir asséné un coup, elle s'est littéralement ruée sur la tentatrice Irina aux charmes desquels il avait succombé, devant les regards ébahis de l'assistance...