Ce mois-ci, Vogue met à l’honneur les femmes de plus de 60 ans.

Alors que pour sa version britannique, le célèbre magazine a choisi de faire poser Madonna, ses pages portugaises, elles, sont remplies par des clichés exceptionnels de la sublime Sharon Stone.

À 61 ans, la star de Basic Instinct prouve à nouveau qu’elle n’a rien à envier à ses plus jeunes consœurs. On l’y retrouve en body et en bas résilles prenant la pose d’une femme dominatrice et sensuelle mais également flottant à la surface de l’eau et laissant apparaître ses seins. "On a toujours essayé de me réduire au silence, pour une raison ou pour une autre. On m’a dit que je n’étais pas assez jolie, que je ne chantais pas assez bien, que je n’étais pas assez talentueuse ou assez rangée. Et maintenant, c’est parce que je ne suis pas assez jeune. Je me retrouve à combattre l’âgisme parce qu’on me punit d’avoir eu 60 ans", commente l’actrice que l’on retrouvera bientôt dans The New Pope et dans Ratched.