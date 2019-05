Suite à leurs clashs interposés en chansons, Shy’m invite le rappeur belge à faire un duo.

"Alalala tu veux mon cul ? Va faire la queue derrière Damso", balance Shy’m à plusieurs reprises sur son titre “La Go” issu de son dernier album Agapé. En 2015, Damso lui avait dédié une punchline bien corsée et crue sur “Pinocchio” en featuring avec Booba (“T’es passée partout comme la chat.. de Shy’m. Je sais pas si c’est vrai mais je la b… au calme”). Trois ans après, l’ex présentatrice de La Nouvelle Star lui répond sans détour.

“On m’a appris à ne pas tendre l’autre joue quand on s’en fait claquer une. J’ai du tempérament”, assume Shy’m en ajoutant qu’il est important de pas rendre ces propos banals. “Je ne veux pas qu’ils arrivent dans une génération où c’est normal de traiter une nana qu’on ne connaît pas de… ce que vous savez (sourire)”. Pour l’artiste, si ce clash interposé pouvait aboutir à un duo, “ce serait hyper drôle et hyper intelligent”. Elle avoue qu’elle aime l’artiste, qu’elle lui trouve beaucoup de talent. “Ce serait, je pense, la meilleure issue de finir cela en duo. Mais je n’ai pas eu de nouvelles de lui après ma punchline donc… peut-être qu’il va y répondre dans un de ses titres”.



D'autres collaborations urbaines dans son septième opus



Deux ans après son album Héros, Shy’m revient avec une proposition plus sombre, moins pop. Avec Agapé, la chanteuse retrouve ses premiers amours, le R’n’B et les sons plus urbains. Pour la première fois, elle s’entoure de nombreux artistes (Brav, L’Algerino, Chilla, Vegedream) dans ses chansons. Des collaborations dans l’air du temps qui donnent à Shy’m une nouvelle puissance et qui lui permettent de s’affirmer davantage. “Ils m’ont aidé à dire des choses que je n’avais jamais dites auparavant", affirme Tamara Marthe de son vrai nom. Plus question de se cacher derrière des paroles abstraites ou déguisées. “Le fait que des artistes qui ne me connaissent pas intimement m’écrivent des chansons leur a permis d’avoir du recul sur moi, sur l’artiste et la femme qu’ils imaginaient, ils ont pu rentrer dans les sujets de manière vive et directe”.

Une véritable mise à nu pour l’ancienne jurée de Danse Avec Les Stars. Les textes sonnent forts et personnels, centrés sur ses angoisses, ses remises en questions, ses doutes. Le disque oscille entre les tubes entraînants (“Puerto Rico”, “Olé Olé”) et morceaux plus calmes comme le duo romantique avec Jok’Air sur “Amiants”. Le titre “Absolem”, au format inhabituel de presque neuf minutes, est certainement le plus convaincant de l’album. Youssoupha et Kemmler dressent le portrait de Shy’m de manière parfois brutale, mais avant tout bienveillante. “J’ai pris en pleine face le couplet de Youssoupha mais ça m’a immédiatement fait du bien d’être comprise, même si c’est dur, il est tombé tellement juste sur mes douleurs et sur mes failles”, confie la chanteuse que l'on verra aussi en psycho-criminologue dans la série Profilage diffusée sur TF1 et la RTBF.

Shy'm sera en concert le 20 juin au Cirque Royal de Bruxelles et son interview confessions est à découvrir dans votre DH Mag de la semaine prochaine (le samedi 18 mai).