Quand Nagui se fait tacler en direct par sa compagne. En effet, mardi soir, l’animateur présentait un nouveau numéro de Tout le monde joue… sur France 2. Parmi les invités ? La comédienne Mélanie Page, sa compagne depuis plus de 20 ans, qui s’est lâchée. Tout est parti d’un simple lapsus du chef italien Simone Zanoni. "Vous n’avez pas baisé" , a-t-il lancé, au lieu d’un "vous n’avez pas besoin" . Il n’en fallait pas plus pour que Nagui, avec son humour habituel, surenchérisse. "On n’a pas baisé non plus… L’Italien, c’est plus fort que lui." Mais l’animateur de 58 ans, qui n’a pas arrêté de charrier sa femme durant l’émission, ne s’attendait pas à ce que Mélanie Page le tacle à son tour en plein direct. "Toi, après toutes les vannes que tu viens de me faire, tu n’es pas près de baiser, en tout cas." Qui aime bien châtie bien comme on dit !