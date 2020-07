Ce n'est pas la première fois que l'ex-présentatrice star du talk showse met à nu sur les réseaux sociaux pour afficher son mécontentement. Après son opposition à Trump , la voici en train de défendre une autre cause non moins masquée.

Sur son compte Instagram, la star de Will and Grace ou encore Are You There, Chelsea? a en effet publié une vidéo s'adressant à ses fans. Jusque là, rien d'anormal. Sauf que cette vidéo avait un message pour le moins dénudé. Mais pour la bonne cause, à savoir l’importance de porter un masque.

L’humoriste de 45 ans s’est en effet bricolé un soutien-gorge avec deux masques chirurgicaux qu’elle porte fièrement durant sa séance de sport avec coach personnel. Après avoir démontré la fiabilité de sa création sein-pathique, Chelsea Handler a lancé ceci à ses 4 millions de fans : “Tout le monde doit trouver un masque et le porter parce que j’aimerais m’amuser à nouveau. Les gens veulent que leurs enfants retournent à l’école et nous abusons de nos travailleurs de la santé. Trouvez un masque et mettez-le sur n’importe quelle partie de votre corps !”.





Une plaisanterie qui n'en est donc pas une. Plutôt que d'en porter même qu'un seul, portez-en même trois s'amuse-t-elle à dire entre les lignes. Bien qu'elle soit aussi décriée par le fait de gaspiller deux masques alors que certains endroits du pays sont en pénurie, la comédienne de The Target avait un objectif derrière la poitrine.



Après la blogueuse australienne qui a utilisé ses soutiens-gorge comme masques, voilà une autre manière originale de mettre en lumière l’urgence d'utiliser un masque afin empêcher la propagation du nouveau coronavirus qui frappe actuellement le pays de l'Oncle Sam. Mais aussi le monde entier.