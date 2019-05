"Ça, c’est pour tous ceux qui se sont fait dire qu’ils n’étaient pas assez bons à cause de leur corps, leur âge et tout ce qu’ils sont, déclare la femme d’affaires, animatrice et mannequin Tyra Banks qui, du haut de ses 45 ans, a été choisie pour faire la couverture de l’édition maillots du Sport Illustrated 2019.

"#BanX est là pour vous rappeler que vous ÊTES incroyablement magnifiques peu importe ce que les gens disent ! C’est tout !"