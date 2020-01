Une initiative qui passe mal auprès de sa famille notamment.

Kaylen Ward est une influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle compte près de 400.000 abonnés sur Twitter et y a fait une étonnante annonce, le samedi 4 janvier 2020: "J'envoie des photos de moi nue à tous ceux qui donnent au moins 10 dollars à une de ces collectes de fonds pour les incendies en Australie. Chaque don de 10 dollars = une photo de moi tout nue envoyée en message direct. Vous devez m'envoyer la confirmation de votre don", indique-t-elle dans son statut, avec les noms des différents organismes bénéficiaires.

Deux jours plus tard, l'Américaine affirmait avoir récolté plus d'un million de dollars grâce à sa démarche.

Sauf que, comme il fallait s'en douter, tout ne se passe pas comme prévu pour la jeune fille de 20 ans qui est la cible de critiques suite à cette initiative.

"J’ai récolté 1 million $ en exposant mon corps à des millions de personnes. C’est un sentiment effrayant d’être aussi vulnérable et exposée. Mais je l’ai fait car je voulais faire la différence', écrit-elle.

Sa démarche ne plait également pas à tout le monde puisque Kaylen Ward a également indiqué que ses proches avaient mal vécu son action.

"Mon compte Instagram a été désactivé, ma famille m'a reniée, et le mec que je kiffe ne veut pas me parler à cause de ce tweet. Mais tant pis, sauvez les koalas!"

Depuis le lancement de son opération, la jeune femme affirme également être la cible de harcèlement dans la vie privée. Son adresse mail aurait été publiée sur internet, ce qui lui vaut la réception de milliers de messages choquants et inappropriés.