Deux rencontres ont attiré tous les regards en Sierra Leone.

95-0 et 91-1... deux rencontres créent la polémique en Sierra Leone

Les clubs de Gulf FC et Kahunla Rangers ne vous disent probablement rien, et c'est bien normal. Pourtant, ils sont au centre d'une polémique après avoir gagné respectivement leur rencontre sur le score de 91-1 et 95-0.

Le but de ces deux équipes ? Accrocher la deuxième place, synonyme de qualification pour les play-offs de la Sierra Leone Premier League. Et pour augmenter la polémique, le goal avérage avait son importance puisque les deux formations étaient à égalité de points avant ces matches décisifs...

93 buts... en une mi-temps

Ce qui interpelle le plus ? Le score au repos. En effet, Kahunla Rangers ne menait que deux buts à rien avant de planter 93 roses en 45 petites minutes. Si dans l'autre rencontre, Gulf FC avait déjà six buts d'écart, l'arbitre ne se serait tout simplement pas présenté pour siffler la deuxième période, ajoutant encore plus de polémique à cette histoire. À noter également "l'exploit" d'un joueur, auteur de .... trente buts durant la partie.

Une enquête a été ouverte

Forcément, ces scores fleuves ont fait couler beaucoup d'encre dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Sa fédération a d'ailleurs confirmé avoir ouvert une enquête pour truquage.