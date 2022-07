Un arbitre suédois glisse sur un attaquant et l'empêche de marquer (VIDEO)

Dimanche dernier, Varbergs BoIS FC et l’IFK Värnamo s'affrontaient dans le cadre de la douzième journée du championnat local. Une rencontre a priori anodine, et pourtant....

Alors que l'équipe locale mène largement trois buts à rien, le buteur Eliton Junior se présente seul face au but pour tenter d'alourdir encore plus le score. Défait par le gardien lors de son face à face, le Brésilien peut tout de même compter sur son coéquipier pour s'emparer du ballon et planter la quatrième rose de la rencontre.

C'est là qu'entre involontairement en scène l'arbitre de la rencontre. Empressé d'arriver au plus près de l'action, le referee glisse et fauche le pauvre Albin Wimbo, l'empêchant de définitivement sceller le score de la rencontre.