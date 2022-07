Eric Bailly compare Ibrahimovic et Lukaku à des catcheurs... et c'est Romelu qui l'emporte !

On le sait, l'entente n'est pas rose entre notre Diable Rouge Romelu Lukaku et l'attaquant suédois de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic. En cause : une altercation survenue lors du choc entre l'Inter Milan et l'AC Milan où les deux joueurs ont perdu leur sang-froid.

Les deux joueurs ont ensuite continué à se "clasher" par médias interposés sans jamais faire redescendre la tension. Les deux attaquants ont toutefois dû avoir le sourire mercredi, en voyant la story postée par le défenseur de Manchester United Eric Bailly sur son compte Instagram. On peut y voir un combat de catch. D'un côté un catcheur blanc où est tagué Zlatan Ibrahimovic et de l'autre, un catcheur noir où est tagué Romelu Lukaku. Et sur les quelques secondes de vidéo, c'est notre Diable Rouge qui met le Suédois au tapis !