L'Autre Regard: la Route du Rhum plutôt que la route du rhume

En cette période de crise énergétique, où il est de bon ton d’économiser le chauffage, la route du rhume est une menace réelle pour les honorables terriens. Ceux-ci regarderont dès lors avec envie les marins d’eau de mer emprunter, ce dimanche, la fameuse Route du Rhum qui conduit vers la Guadeloupe.

Les météorologues annoncent un vent de tempête lors des premiers jours de course avec des pointes à plus de 100 km/h et des vagues hautes comme les courbes de l’inflation dans la Vieille Europe. Mais pas de quoi faire peur aux valeureux loups des mers, nourris au biberon des changements de caps. Relier St-Malo à Pointe-à-Pitre à la voile, en solitaire et sans escale : le défi est à la mesure de l’Océan Atlantique, souvent déchaîné à cette époque de l’année.

Mais le skipper de course au large n’est pas un sportif comme un autre. Humble et philosophe, infiniment petit face à l’immensément grand, il est l’exact contraire du footballeur en quête des feux de la rampe sur les réseaux sociaux. Il ne cherche ni la gloire ni l’argent. Il souhaite juste assouvir sa passion, défier les éléments, savourer un lever de soleil au cœur des alizés. Il risque sa vie à chaque manœuvre. Et il en redemande. Attiré par la mer comme une aiguille par l’aimant, il regrette même souvent les retours au port où l’attend la réalité des terriens. Quelque part, il préfère être emporté par la houle que par la foule. V’là le bon vent, v’là le joli vent…