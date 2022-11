Bagarres générales et dix exclusions, la finale de la Coupe d’Argentine tourne au chaos (VIDEO)

La finale de la Coupe d’Argentine, le Trofeo de Campeones, entre Boca Juniors et le Racing Club a été marquée par l’exclusion de pas moins de dix joueurs et plusieurs bagarres générales. La rencontre avait pourtant débuté normalement, Boca ouvrant la marque à la 19e minute avant que le Racing n’égalise trois minutes plus tard.

Les deux équipes n’arrivaient pas à se départager en deuxième période et alors qu’on se dirigeait vers les prolongations, une bagarre a éclaté sur le terrain entre plusieurs joueurs des deux équipes. Le résultat ? Une exclusion de part et d’autre : Sebastian Villa pour Boca et Johan Carbonero pour le Racing. À ce moment-là, on ne savait pas encore qu’il s’agissait des premières d’une longue série.

There were 10 red cards shared between Boca Juniors and Racing last night 😳 pic.twitter.com/tDHY0kDwEV — ESPN FC (@ESPNFC) November 7, 2022

C’est pendant les prolongations que la rencontre a totalement tourné au vinaigre. À la 100e minute, le milieu de terrain de Boca Juniors, Alan Varela recevait son deuxième carton jaune après un vilain tacle sur Moreno. Le but de la délivrance est venu dans les arrêts de jeu de la prolongation pour le Racing Club des œuvres de Carlos Alcaraz. Ce dernier enlevait son maillot et provoquait inutilement les supporters du Boca. En réaction, une nouvelle bagarre générale a éclaté.

Si le buteur a logiquement été exclu, c’était également le cas de trois joueurs du Boca : Luis Advincula, Carlos Zambrano et Diego Gonzalez. De même qu'un autre joueur du Racing, Jonathan Galvan. Alors que le jeu reprenait pour les dernières secondes, Frank Fabra se faisait exclure à son tour pour le Boca suite à un tacle plein de frustration. Quelques instants plus tard, c’est l’ancien marseillais Dario Benedetto qui se voyait brandir une carte rouge après avoir insinué gestuellement que l’arbitre avait été payé.

Pour la petite histoire, l’arbitre de la rencontre, Facundo Tello sera également présent lors de la Coupe du monde au Qatar dans trois semaines… Les Diables sont déjà prévenus.