"Est-ce que Peter Moilcuh est sur le terrain?": un commentateur se fait piéger en plein direct

Faire défiler des tweets en plein direct lors d'un match de foot peut s'avérer être un exercice très périlleux. La preuve a été donnée lors d'un match entre Villefranche et Nancy.

Le commentateur de la FFF TV se souviendra longtemps du match qui opposait le FC Villefranche-Beaujolais et l'AS Nancy Lorraine (2-0). En effet, comme lors de chaque rencontre retransmise par le diffuseur officiel de la Fédération Française de Football, les supporters ont l'occasion, via les réseaux sociaux, de poser des questions en direct au journaliste à l'aide du hashtag du match. Lundi soir, pour poser sa question, il fallait donc insérer dans son tweet #FCVBASNL.

Et c'est à la demi-heure de jeu qu'un tweet, anodin de prime abord, a fait exploser de rire le commentateur au moment de sa lecture en direct.

En effet, un "twittos" qui semble être un adepte des jeux de mots a posé la question suivante : "Est-ce que le jeune Peter moilcuh est sur le terrain ?".

C'est au fil de la lecture de la question que le commentateur s'est rendu compte qu'il s'agissait évidement d'une supercherie mais il est tout de même tombé dans le panneau en lisant l'entièreté de ce tweet à voix haute. "Ah non non non, c'est une bêtise... Mais elle est passée" a indiqué le commentateur sportif à l'antenne avec le sourire.