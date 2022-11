Coupe du monde 2022: le sosie algérien de Zidane fait le buzz au Qatar (PHOTO)

200 milliards pour partir à la mi-temps : il n’y a pas que sur le terrain que le Qatar a loupé l’ouverture de sa Coupe du monde

On a assisté, depuis le stade Al Bayt, à la rencontre d’ouverture du Mondial 2022 entre le Qatar et l’Équateur, ce dimanche. Et il faut bien l’avouer : l’ambiance était assez loin de celle d’un match habituel de Coupe du monde. Entre folklore local, discours convenus et supporters partis à la mi-temps, c’était très spécial.