La “faute” à un chien, monté sur la pelouse. Loin d’être intimidé, le canin s’est rapidement emparé du cuir avant de dribbler la plupart des acteurs et des membres de la sécurité. Le tout devant un stade amusé et acquis à la cause du meilleur ami des hommes.

Finalement, un joueur a réussi à stopper la course du chien, et la rencontre a pu reprendre. Les Alebrijes de Oaxaca l’ont finalement emporté quatre buts à rien face à l’ancien employeur de Diego Maradona.