L'attaquant français portait un costume gris anthracite avec des lignes blanches. Mais à y regarder de plus près, le motif était en fait un petit clin d’œil et non pas de simples lignes.





© REPORTERS Blazer, pantalon, chemise, cravate et même chaussures étaient recouverts d'un seul et même mot : "La Pioche". Il s'agit tout simplement de son sobriquet.

A l'occasion de cette soirée caritative, le club a recueilli 225.000 livres sterling pour soutenir l'Unicef, une des agences des Nations unies consacrée à l'amélioration de la condition des enfants.