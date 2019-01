Les supporters du Standard ont très mal réagi suite à la petite polémique qui enfle depuis hier soir.





En effet, sur le plateau de la Tribune, le gardien anderlechtois a utilisé le terme "baraki" quand Benjamin Deceuninck lui a demandé quel était le mot belge qu'il avait appris depuis son arrivée. Et ce, "pour préfacer le match de dimanche" comme il l'a expliqué. Même si, à aucun moment, le portier mauve n'a fait l'amalgame entre les supporters du Standard et le terme "baraki", il n'en fallait pas beaucoup plus pour redéclencher l'étincelle de l'animosité...





Sur Instagram et Twitter, les réactions de certains supporters rouches, assez virulentes par moments, ne se sont pas faites attendre. Jordan Remacle a lui aussi donné son avis sur la polémique. Un avis semble-t-il partagé par Polo Mpoku qui l'a retweeté.





Voici un petit florilège de réactions qui tombent depuis cette fameuse punchline:









Du côté des Rouches

















© IPM



Du côté des Mauves

















Il y a même une référence au combat entre Booba et Kaaris :