On le sait, Thomas Meunier utilise souvent Twitter pour répondre aux fans ou pour taquiner ses équipiers.



Hier matin, c'est pour réagir à des critiques sur un coéquipier, que le nouveau joueur de Dortmund s'est exprimé sur le réseau social. En effet, Stéphane Pauwels, l'ancien animateur de RTL, s'est fendu d'une série de tweets à l'encontre de Romelu Lukaku pendant et à la suite de la finale de l'Europa League perdue par Big Rom et l'Inter contre Séville, malgré un but de l'ancien Anderlechtois.

"Pour finir l’inter l’a payé cher ..il rate son match pour aller en Champions ..rate sa finale ..et l’inter pas champion", a notamment tweeté Pauwels.



Il en a aussi profité pour mettre un petit tacle à Jordan Lukaku.

Des tweets qui n'ont visiblement pas plu à Thomas Meunier. Répondant à un tweet reprenant toutes les déclarations de Stéphane Pauwels, le Diable Rouge n'a pas pris de pincette:" Quelle baltringue" a tweeté Meunier à propos de Pauwels.



Pour sa premiere saison avec l'Inter, Lukaku a inscrit 34 buts, égalant au passage le record de Ronaldo. Il est aussi le premier joueur de l'histoire à marquer lors de onze matches consécutifs en Europa League.