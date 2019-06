Les lois de la viralité du web sont parfois nébuleuses. Ce but fantastique a été marqué en août 2018 mais il commence seulement à faire le buzz sur la toile

A l'heure des nouvelles technologies, la moindre action brillante fait, habituellement, rapidement le tour du monde. Ce goal marqué en Première Ligue russe par Eric Bicfalvi lors de la rencontre entre le FC Ural et le Dinamo Moscou en est le parfait contre-exemple.

Sur un centre venu de la droite, le joueur contrôle en un temps pour contourner son adversaire et il conclut cette incroyable action par une sublime volée qui termine sa course au fond des filets. Un but qui fait penser à celui de Bergkamp avec Arsenal face à Newcastle en 2002...

Le véritable prix Puskás de 2018? Pour rappel, c'est Salah qui l'avait remporté avec ce but inscrit contre Everton...