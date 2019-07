La Juventus est actuellement en préparation en Chine.





Ce mardi, lors d'un entrainement de la Juventus, la police chinoise a du intervenir pour repousser un supporter qui est monté sur la pelouse et qui s'est dirigé vers Cristiano Ronaldo. Très vite, une petite mêlée s'est formée avec les stewards et un policier. CR7 a voulu amuser la galerie et a sauté sur le policier chinois.





Si la scène a beaucoup fait rire ses coéquipiers, cela a moins plu au policier en question