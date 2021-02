Après des passages dans de nombreux clubs: Lyon, Marseille, Newcastle, PSG ... Le français de 33 ans est de retour en Ligue 1 sous les couleurs des Girondins de Bordeaux.

Cependant, malgré les nombreux espoirs placés en lui depuis le début de sa carrière, Ben Arfa peine à réellement montrer l'étendue de tout son talent. Cette saison ne fait pas exception et le bouillant journaliste Daniel Riolo n'a pas manqué de tirer à boulets rouges sur l'attaquant après sa piètre prestation lors du nul concédé face à l'Olympique de Marseille: "Dégage ! Tu sais même pas ce qu'est le foot, ça t'intéresse pas", s'est-il exclamé lors de l'émission "After Foot", "On se fait chier depuis 15 ans avec ce mec et t'as encore des gens pour dire 'ouais, c'est un super joueur, c'est un génie.'"

Connu pour ses accès de colère, le journaliste ne s'arrête pas là et en profite également pour égratigner les supporteurs du Bordelais: "Fermez vos gueules, vous êtes nuls. Messi, c'est un génie", assène-t-il, "Le mec qui dit que Ben Arfa est un génie, est un con. C'est un joueur de cage d'escalier, rien de plus", conclut le journaliste, courroucé.

Visiblement, Hatem Ben Arfa donne de l'urticaire à Daniel Riolo car il a continué à attaquer ce dernier sur Twitter, après qu'un autre journaliste a publié la statistique de la moyenne de points pris par les Girondins de Bordeaux avec et sans le joueur: "Il y encore des gens pour penser qu’il est fort", écrit-il.