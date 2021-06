Alors que le football peut parfois exacerber les tensions entre pays voisins - ce ne sont pas les Belges et les Français qui diront le contraire -, celle qui a été élue meilleure présentatrice esportive aux Game Awards en décembre dernier a joué la carte de l'apaisement. Sur TikTok, elle a publié une vidéo dans laquelle elle s'adresse, dans les trois langues nationales, aux supporters allemands, français et néerlandais.

Elle s'adresse tout d'abord en allemand à nos voisins, en soulignant que les couleurs de leur drapeau sont les mêmes que celles du drapeau belge. Avant de se tourner vers nos voisins français. "Je sais que la rivalité est énorme entre les Belges et les Français mais nous sommes des amis et vous êtes les bienvenus si vous voulez soutenir l'équipe belge, les Diables Rouges. On a les pommes (ndlr: frites), on a les bières, alors bienvenue !", lance-t-elle. Pour finalement répéter ces mots dans la langue de Vondel.



Un message qui a d'ailleurs été partagé dans la "story" d'Alexander De Croo sur Instagram. "Tous les supporters sont les bienvenus", a écrit le Premier ministre.

Pour rappel, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas ont été éliminés dès les huitièmes de finale de l'Euro 2020.