Ce vendredi soir, les Françaises se sont inclinées 1-2 face au USA.

C'est donc la fin du parcours pour les joueuses de Corinne Diacre qui n'iront pas plus loin dans cette Coupe du Monde organisée dans l'Hexagone. Après le match, on pouvait percevoir une certaine frustration dans le chef des françaises.

"Quand elles gagnaient 2-0, elles ont mis le bus. On a tout tenté, mais ce n'est pas passé, car il y avait toujours une jambe pour contrer le ballon.", commentait, au micro de Canal+, Amandine Henry, capitaine des Bleues après la rencontre.

"C'est dur car on fait un gros match. On prend ce vieux coup-franc d'entrée, on était prévenues, on ne voulait pas prendre de buts dans le premier quart d'heure. Ce deuxième but est évitable. Elles ont 5 frappes dans le match, elles marquent 2 buts, donc c'est sur ça qu'on pêche. C'est dans leur mentalité de vouloir tout de suite écraser l'adversaire. On a eu quelques difficultés en début de deuxième mi-temps, mais à part le coup-franc de la première mi-temps on n'est pas en danger, à part ça elles n'ont rien montré ce soir", commentait encore Wendie Renard.

Ces réactions à chaud rappellent inévitablement les commentaires belges après la défaite en demi-finale de Coupe du Monde face à France. Les Belges avaient le "seum". Mais ce vendredi soir, ce "seum" a changé de camp et de nombreux Belges ont renvoyé la balle aux français. C'est notamment le cas de Thomas Meunier qui s'en amusait sur Twitter.





Sa réaction fera réagir...