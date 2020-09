Dimanche dernier, à Plonévez-du-Faou dans le Finistère en France, un match entre l'équipe local dénommée les "Gars de Plonévez" se tenait face à l'US Quéménéven dans le cadre de la Coupe de Bretagne. Une rencontre somme toute assez normale pour les Bretons qui semblaient avoir oublié un détail assez importantissime pour la bonne tenue de ce match de Coupe : le traçage des lignes sur le terrain.

L'autre souci, c'est qu'un match amical entre les équipes réserves des deux clubs se tenaient juste avant cette la rencontre entre les équipes fanion. Impossible donc de tracer les lignes du terrain vous imaginez... Et bien non, à Plonévez, les dirigeants semblent avoir plus d'un tour dans leur sac !

Et ce n'est pas le début du match entre les deux équipes réserves qui va freiner l'un des bénévoles du club à réaliser le traçage des lignes, loin de là ! Sur une vidéo postée par un spectateur, on peut en effet apercevoir ce dévoué du club tracer les lignes au beau milieu du jeu de quilles, sans se soucier de l'occasion de but que tente de se créer son équipe fétiche.

Interrogée par nos confrères de France 3, la Ligue de Bretagne a tenu a rappelé la règle d'or concernant le trace des lignes d'un terrain de football : "Ce genre de choses arrive rarement, heureusement, explique-t-on à la Ligue Bretagne de football. La règle veut que le terrain soit tracé bien avant les matchs".