Un couple pris en flagrant délit de tromperie ?

Vous avez peut-être vu passer cette vidéo ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Elle a été filmée dans les tribunes d'un match du championnat équatorien, opposant le Barcelona Sporting de Guayaquil à Delfin.

Alors que l'écran du stade balaie les gradins pour la traditionnelle "kiss cam", la caméra s'arrête sur un couple qui échange un baiser passionnel. Mais quand les deux tourtereaux se rendent compte qu'ils sont filmés et ainsi exposés aux yeux de tous, ils deviennent nerveux, se retirent immédiatement et font presque mine de ne pas se connaître. On sent le malaise palpable. Tout le monde semble avoir compris pourquoi: peut-être que leur amour devait rester secret...